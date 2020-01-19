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Крестной мамой сына Меган Маркл стала няня принца Гарри

А крестным отцом - его друг-офицер.

Крестной мамой сына Меган Маркл стала няня принца Гарри
Герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл уехали в Канаду. Фото: Pool/Keystone Press Agency

Наследник британской короны принц Гарри и его супруга Меган Маркл рассекретили имена крестных родителей своего сына Арчи. Как передает издание The Sunday Times, ими стали няня королевской семьи Тигги Петтифер и офицер гвардии Марк Дайер.

Напомним, Арчи родился в мае 2019 года, через два месяца родители крестили его. Принц Гарри вверил заботу о своем наследнике двоим людям постарше, но сыгравшим большую роль в его жизни.

54-летняя Тигги Петтифер была няней Гарри и его старшего брата Уильяма в 90-ых годах. После гибели их матери — принцессы Дианы — женщина помогла Гарри пережить трагедию и буквально стала его второй мамой. После этого она вышла замуж на бывшего военного и перестала работать при дворце, но принцы сохранили с ней крепкую связь. У миссис Петтифер в браке двое детей, так вот их крестными отцами стали Гарри и Уильям. К тому же бывшая няня была обязательной гостьей на свадьбах наследников короны.

53-летний офицер Марк Дайер давно дружит с Гарри. Они оба рыжие, поэтому пресса нередко называет мужчину «отцом принца». Похоже, так считает и сам герцог Сассекский — настолько он близок с военным.

Сейчас оба крестных родителя опечалены новостью о том, что Меган Маркл увезла Арчи в Канаду. Напомним, американка не хочет растить своего сына в «токсичной» атмосфере британского престола и отреклась от королевского титула, как и ее муж. Теперь они будут жить без финансовой поддержки королевской семьи.

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Крестной мамой сына Меган Маркл стала няня принца Гарри
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