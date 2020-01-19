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Анохина в пух и прах разнесла Водонаеву

Всему виной мнение Алены про материнский капитал.

Анохина в пух и прах разнесла Водонаеву
Алена Водонаева. Фото: Кудрявцева Лариса / Архив "ЭГ"

Мнение Алены Водонаевой об изменениях в системе получения материнского капитала еще не раз аукнется теледиве. Напомним, звезда крайне негативно отреагировала на нововведения, о которых сообщил президент России. Она отметила, что пользоваться ими будут низкие слои населения, а полученные деньги будут пропивать. В итоге начнутся бесконтрольные беременности ради наживы. Разумеется, подобные высказывания вызвали резонанс в обществе, люди буквально накинулись на Водонаеву.

Айза Анохина также решила прокомментировать слова своей бывшей подруги. По ее мнению, Водонаевой не стоило идти на передачу «60 минут» и отстаивать свою точку зрения. В своем личное аккаунте в Instagram Айза написала, что идя на федеральный каналы нужно быть готовой отвечать за каждое произнесенное слово. И если человек не способен это сделать и мнение его глупое, то уж лучше сидеть дома и не высовываться.

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«Дом-2»Айза АнохинаАлена Водонаева
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Анохина в пух и прах разнесла Водонаеву
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