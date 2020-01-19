Анохина в пух и прах разнесла Водонаеву

Мнение Алены Водонаевой об изменениях в системе получения материнского капитала еще не раз аукнется теледиве. Напомним, звезда крайне негативно отреагировала на нововведения, о которых сообщил президент России. Она отметила, что пользоваться ими будут низкие слои населения, а полученные деньги будут пропивать. В итоге начнутся бесконтрольные беременности ради наживы. Разумеется, подобные высказывания вызвали резонанс в обществе, люди буквально накинулись на Водонаеву.

Айза Анохина также решила прокомментировать слова своей бывшей подруги. По ее мнению, Водонаевой не стоило идти на передачу «60 минут» и отстаивать свою точку зрения. В своем личное аккаунте в Instagram Айза написала, что идя на федеральный каналы нужно быть готовой отвечать за каждое произнесенное слово. И если человек не способен это сделать и мнение его глупое, то уж лучше сидеть дома и не высовываться.