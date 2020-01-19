Гильдия продюсеров назвала «1917» лучшим фильмом

В Лос-Анджелесе успешно завершилась уже 31-я по счету ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров. В мире киноиндустрии считается, что эта награда своеобразный индикатор «Оскара», если картина получила приз от Гильдии продюсеров, то считай и Оскар у нее в кармане. Например, в прошлом году эксперты назвали лучшим фильмом «Зеленую книгу», именно эта картина получила и Оскар, так что все закономерно.
В едва начавшемся 2020 году главный приз взяла новая работа режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне — «1917». Лучшим мультфильмом стала «История игрушек 4», а среди сериалов особо отметили «Чернобыль», покоривший зрителей своей прямотой.
Кстати, конкуренты у «1917» были очень серьезные, оцените сами:
«Ford против Ferrari»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Достать ножи»
«Маленькие женщины»
«Брачная история»
«Однажды в… Голливуде»
«Паразиты»