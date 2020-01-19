Аферистка продала свидание с Волочковой за 100 тысяч евро

В своих мемуарах главная балерина страны рассказала необычную историю о том, как аферисты продали ее за 100 тысяч евро, пишет Комсомольская Правда. По словам звезды, около двух лет назад курьер доставила ей цветы с посланием, рассказав об очень богатом поклоннике балерины, который мечтает познакомиться с ней и приглашает в Арабские Эмираты на частном самолете. Тогда Анастасия подумала, что это какое-то мошенничество, но решила не отказываться сразу.

В итоге, через эту даму, доставившую ей презент, она вышла на телефонную связь с загадочным ухажером, которой представился романтичным именем Султанбек. Общение закончилось не очень продуктивно и никуда Волочкова не полетела, но попросила помощи с организацией одного из своих туров в Казахстане, с чем ей мужчина с радостью и помог. В процессе балерина начинала понимать, что посредничество таинственной дамы, которая постоянно держала на связи ее и Султанбека, ей больше не требуется.

В итоге выяснилось, что эта женщина продала Султанбеку свидание с Волочковой, за 100 тысяч евро! После встречи балерина и таинственный незнакомец подружились и однажды мужчина даже подарил балерине белый «Майбах», перевязанный золотыми подарочными ленточками и украшенный шариками.