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Страшная болезнь унесла жизнь участника команды КВН «Городъ Пятигорскъ»

Тимур Гайдуков умер в возрасте 36 лет.

Страшная болезнь унесла жизнь участника команды КВН «Городъ Пятигорскъ»
Тимур Гайдуков регулярно благодарил подписчиков за помощь и поддержку. Фото: instagram.com/timurwedding/

19 января скончался бывший участник популярной команды КВН «Городъ Пятигорскъ» Тимур Гайдуков. Мужчине было 36 лет, последние из которых он боролся с раком. От смерти артиста сообщил в Facebook его друг Давид Мелик-Гусейнов.

Осенью 2018 года Гайдукову поставили страшный диагноз. После этого началось тяжелое лечение в Москве, мужчина даже собирал деньги на дорогие процедуры через Instagram. Но все эти меры не помогли побороть болезнь.

Добавим, что Тимур родился и вырос в Пятигорске, учился в местном государственном университете, где и начал играть в КВН. Его команда «Городъ Пятигорскъ» дебютировала в Высшей лиге легендарной телеигры в 2011-ом и три года подряд доходила до финала юмористического конкурса. После КВН Гайдуков успешно работал ведущим свадеб и праздничных мероприятий. У него остались жена и дочь, которая в минувшем года только пошла в первый класс.

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Тэги:

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Страшная болезнь унесла жизнь участника команды КВН «Городъ Пятигорскъ»
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