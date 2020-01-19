Словно русалки: Цыганов запечатлел в воде старших дочерей от Леоновой

Евгений Цыганов провел уикенд в компании членов своей большой семьи. В Instagram актер из военной драмы «Битва за Севастополь» опубликовал свежее селфи, на котором он запечатлел старших дочерей от Ирины Леоновой — Полину и Софию. Вместе с близкими возлюбленный Юлии Снигирь отметила православный праздник Крещение — окунувшись в воду с детьми. К слову, в кадре за спиной Евгения в объектив фотокамеры также попал его сын.

«Все, что нужно, — любовь?» — обратился к поклонникам актер, поделившись семейным снимком.

Несмотря на то, что Евгений больше не живет с Ириной Леоновой, он не пренебрегает своими отцовскими обязанностями. Ко всему прочему, актер находит время в своем плотном графике, чтобы сделать с наследниками уроки. Примечательно, что экс-возлюбленная Цыганова не препятствует ему видеться с детьми. От Евгения актриса Малого театра родила семерых наследников. Их первенец — дочка Полина — появилась на свет в 2005 году, девочке уже исполнилось четырнадцать лет. Спустя год, в семье появился сын Никита. В 2009 году Ирина родила второго наследника — Андрея. Следом появились погодки София и Александр. В 2014 году Леонова подарила актеру сына Георгия. Младшая из дочерей Цыганова — четырехлетняя Вера всего на полгода старше своего брата Федора, которого Евгению родила Юлия Снигирь.

В интервью Федору Бондарчуку возлюбленная актера призналась, что она искренне рада тому обстоятельству, что у ее сына Феди есть старшие братья и сестры, которые не дадут ему вырасти капризным. Сейчас малыша интересуют только машинки. Сын Юлии Снигирь отказывается от плавания и других развлечений, проводя много времени в детской игровой.