Сташенко рассказала о популярных гаданиях

По словам артистки Оксаны Сташенко, гадает она еще со студенческой поры. Тогда они с одногруппницами собирались и вызывали духов. Но так как знаменитость была студенткой театрального училища, то и мертвые души были известных артистов и драматургов.
Кроме того, девушки, конечно, гадали на суженых. Для этого они использовали свечи и воду. Схема простая — капаешь воск в жидкость, и вот тебе лицо будущего возлюбленного.
«Мы относились к таким гаданиям с долей иронией – вроде мы, как современные девушки, все понимаем, но в душе мы все в это верили…» — признается Сташенко.
Сейчас уже, будучи взрослой женщиной, Оксана прививает эти забавы своим детям. Ее подруги поддерживают ее в этом. Таким образом они стараются мотивировать своих наследников. А также родители будут дарить малышам подарки.