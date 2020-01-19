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Сташенко рассказала о популярных гаданиях

Актриса, как и многие другие, придерживается определенных традиций на Крещение. В ее жизни особое место занимают гадания.

Сташенко рассказала о популярных гаданиях
Оксана Сташенко. Фото: Global Look Press

По словам артистки Оксаны Сташенко, гадает она еще со студенческой поры. Тогда они с одногруппницами собирались и вызывали духов. Но так как знаменитость была студенткой театрального училища, то и мертвые души были известных артистов и драматургов.

Кроме того, девушки, конечно, гадали на суженых. Для этого они использовали свечи и воду. Схема простая — капаешь воск в жидкость, и вот тебе лицо будущего возлюбленного.

«Мы относились к таким гаданиям с долей иронией – вроде мы, как современные девушки, все понимаем, но в душе мы все в это верили…» — признается Сташенко.

Сейчас уже, будучи взрослой женщиной, Оксана прививает эти забавы своим детям. Ее подруги поддерживают ее в этом. Таким образом они стараются мотивировать своих наследников. А также родители будут дарить малышам подарки.

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Сташенко рассказала о популярных гаданиях
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