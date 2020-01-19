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Королева рассказала о своей необходимости

Сегодня многие жители России окунались в прорубь. Всему виной христианский праздник Крещение.

Королева рассказала о своей необходимости
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Известная эстрадная певица Наташа Королева призналась, что они с супругом Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, тоже соблюдают эту традицию из года в год. Но 2020 стал исключением, так как погода в январе выдалась крайне неблагоприятной.

Также звезда заявила, что они семьей регулярно ходят в храм, а на Крещение уж тем более. По ее мнению, это просто необходимо.

«Каких-то особых традиций нет… Разве что прорубь, но прорубь в этом году отменяется, видите, какая погода. А обычно – ныряем, мы закаленные! В храм – обязательно, это даже не традиция, а необходимость. Есть такие праздники, когда храм – это само собой разумеющееся», — высказалась Королева.

Отметим, Наташа и Сергей — одни из немногих, кто на январские праздники не отправились купаться в лучах солнца на побережье океана. Они не поехали и на горнолыжный курорт, как это сделала Ксения Собчак со своим супругом Константином Богомоловым.

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Королева рассказала о своей необходимости
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