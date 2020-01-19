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Фанаты Джорджа Мартина разочарованы любимым писателем

После анонса новой книги автора, в Twitter поднялся настоящий бунт.

Фанаты Джорджа Мартина разочарованы любимым писателем
Джордж Мартин. Фото: globallookpress

Современных поклонников сериалов и книг понять очень сложно. Когда Джордж Мартин, создатель цикла книг, по которым был снят уже ставший легендарным сериал «Игра Престолов» выложил новый пост у себя в Twitter, он и подумать не мог, какую он вызовет бурю возмущения и негодования. Все началось с того, что писатель выложил пост с анонсом скорого выхода новой книги под названием «Пламя и кровь», которая стала основой для сериала «Дом дракона», события в котором будут происходить до «Игры Престолов». Казалось бы, отличная новость, но поклонники автора взбесились. Их ярость была оправдана, ведь они уже не первый год ждут новости о шестой книге цикла  «Песнь льда и пламени» под названием «Ветра зимы», а вместо этого автор тратит свое время на создание совсем другой работы.

Фанаты пишут, что они возмущены таким издевательством Мартина и более того, призывают не покупать «Пламя и кровь», пока писатель не выпустит обещанные «Ветра зимы».

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"Игра Престолов"Джордж МартинФанаты
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Фанаты Джорджа Мартина разочарованы любимым писателем
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