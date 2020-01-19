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«Это совсем не та девушка, которую я воспитывал»: отец Маркл плюнул в лицо дочери

Недавно стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей. Это известие выбило из колеи многих, в том числе родителей герцогини Сассекской.

«Это совсем не та девушка, которую я воспитывал»: отец Маркл плюнул в лицо дочери
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Отец девушки, с которым она не общается с момента свадьбы с младшим сынок принцессы Дианы, Томас Маркл, был крайне возмущен опрометчивым поступком дочери. Он считает, что раз уж супруги взяли на себя эти обязательства, то они должны были выполнять их до конца.

Кроме того, родитель Меган уверен, что такие действия очерняют британскую корону, унижая достоинство ее членов семьи. Примечательно, что отец герцогини Сассекской заботится и о психическом состоянии молодых девушек, утверждая, что многие из них после этого расстались со своей мечтой.

«Это совсем не та девушка, которую я воспитывал», — негодует Томас Маркл.

Отметим, родитель герцогини Сассекской еще ни разу не видел своего родного внука арчи, хотя с момента его рождения прошло уже больше полугода. Меган наотрез отказалась показывать ребенка Томасу.

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«Это совсем не та девушка, которую я воспитывал»: отец Маркл плюнул в лицо дочери
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