«Это было оскорбительно»: Поргина вспомнила диалог с Меньшовой о пиаре на болезни мужа

71-летняя вдова Николая Караченцова согласилась на интервью с Лерой Кудрявцевой в ток-шоу «Секрет на миллион». Супруга ныне покойного артиста РСФСР разоткровенничалась в студии, вспомнив малоприятный инцидент с дочерью Веры Алентовой и Владимира Меньшова — Юлией. Людмила Поргина не стала скрывать: многие критиковали ее за то, что она якобы проводит пиар-акцию на болезни мужа, делясь с прессой подробностями, касающимися его самочувствия и лечения. Однако жена Николая Петровича никак не ожидала, что подобный разговор состоится у нее с экс-ведущей шоу «Наедине со всеми». С тех пор прошло уже несколько лет. Однако Поргина до сих пор помнит тот случай до мельчайших подробностей.

В студии Леры Кудрявцевой вдова актера отметила, что с Меньшовой она столкнулась на одной из передач. На тот момент они с Николаем только-только вернулись из Китая. По словам Поргиной, именно дочка Веры Алентовой попросила ее прийти на программу и поделиться новостями о том, как проходит лечение Николая Петровича. На съемках Меньшова решила поднять тему пиара.

«А вы во французский ресторан на какие деньги ходили? А что вы все ходите, пиаритесь?!» — процитировала Меньшову вдова Караченцова в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Поргина не стала скрывать: для нее этот момент был очень неприятен и даже оскорбителен. Однако супурга актера нашла в себе силы подойти к Меньшовой за кулисами программы для того, чтобы расставить все точки над «i».

По словам актрисы, после съемок она протянула телеведущей руку и сказала: «Хотите, возьмите мой пиар! Пускай ваш Игорь (муж Юлии, — Прим. ред.) будет инвалидом!». Она вздрогнула и испугалась». Поргина заверила, что тогда Меньшова так и не пожала ей руку.