НОВОСТИ

«Это было оскорбительно»: Поргина вспомнила диалог с Меньшовой о пиаре на болезни мужа

71-летняя актриса разоткровенничалась в студии ток-шоу «Секрет на миллион».

«Это было оскорбительно»: Поргина вспомнила диалог с Меньшовой о пиаре на болезни мужа
Людмила Поргина (Фото: Globallookpress.com)

71-летняя вдова Николая Караченцова согласилась на интервью с Лерой Кудрявцевой в ток-шоу «Секрет на миллион». Супруга ныне покойного артиста РСФСР разоткровенничалась в студии, вспомнив малоприятный инцидент с дочерью Веры Алентовой и Владимира Меньшова — Юлией. Людмила Поргина не стала скрывать: многие критиковали ее за то, что она якобы проводит пиар-акцию на болезни мужа, делясь с прессой подробностями, касающимися его самочувствия и лечения. Однако жена Николая Петровича никак не ожидала, что подобный разговор состоится у нее с экс-ведущей шоу «Наедине со всеми». С тех пор прошло уже несколько лет. Однако Поргина до сих пор помнит тот случай до мельчайших подробностей.

В студии Леры Кудрявцевой вдова актера отметила, что с Меньшовой она столкнулась на одной из передач. На тот момент они с Николаем только-только вернулись из Китая. По словам Поргиной, именно дочка Веры Алентовой попросила ее прийти на программу и поделиться новостями о том, как проходит лечение Николая Петровича. На съемках Меньшова решила поднять тему пиара.

Телеведущая Юлия Меньшова и ее муж Игорь Гордин
Юлия Меньшова и Игорь Гордин (Фото: Globallookpress.com)

«А вы во французский ресторан на какие деньги ходили? А что вы все ходите, пиаритесь?!» — процитировала Меньшову вдова Караченцова в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Поргина не стала скрывать: для нее этот момент был очень неприятен и даже оскорбителен. Однако супурга актера нашла в себе силы подойти к Меньшовой за кулисами программы для того, чтобы расставить все точки над «i».

По словам актрисы, после съемок она протянула телеведущей руку и сказала: «Хотите, возьмите мой пиар! Пускай ваш Игорь (муж Юлии, — Прим. ред.) будет инвалидом!». Она вздрогнула и испугалась». Поргина заверила, что тогда Меньшова так и не пожала ей руку.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера АлентоваЛера КудрявцеваЛюдмила ПоргинаНиколай КараченцовПрограмма "Секрет на миллион"Юлия Меньшова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это было оскорбительно»: Поргина вспомнила диалог с Меньшовой о пиаре на болезни мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: