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Квентин Тарантино снимет многосерийный вестерн «Закон Баунти»

Выдуманный сериал из «Однажды… в Голливуде» станет настоящим проектом режиссера.

Квентин Тарантино снимет многосерийный вестерн «Закон Баунти»
Квентин Тарантино. Фото: globallookpress

Как сообщает издание Deadline, режиссер Квентин Тарантино определился со своим следующим проектом. Легендарный создатель отличных фильмов будет работать над многосерийным вестерном «Закон Баунти». Звучит знакомо? Об этом проекте упоминалось в картине «Однажды… в Голливуде».

Еще летом прошлого года Квентин начал делиться идеями об экранизации вымышленного сериала. И вот прошло несколько месяцев, за которые Тарантино успел проработать и создать сценарий для пяти первый серий. Естественно, координировать съемки сериала он будет сам. В фильме «Однажды… в Голливуде» главного героя «Закон Баунти» играл Леонардо ДиКаприо, кто будет делать это в сериале, пока неизвестно.

Как рассказал режиссер, он всегда был в восторге от вестернов. Съемки нового проекта по скромным подсчетам займут полтора года, так что Тарантино не знает, когда он приступит к работе.

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Квентин Тарантино снимет многосерийный вестерн «Закон Баунти»
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