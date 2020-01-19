«Пусть живет в своем убожестве»: Соловьев жестко раскритиковал Водонаеву

Телеведущий высказал женщине все, что он о ней думает.

Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал Алену Водонаеву, бывшую участницу шоу «Дом-2». А все из-за ее слов, связанных с изменениями в выплатах материнского капитала. Напомним, Водонаева поставила под сомнение актуальность нововведений, озвученных Владимиром Путиным. Телезвезда в своем Instagram заявила, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» если будут заводить детей, то не раду повышения демографии в стране, а чтобы получить материнский капитал и спустить его на себя.

Как объяснил Соловьев изданию ura.news, Водонаева осмелилась сделать заявление, направленное против всего человечества. Он считает, что после таких слов о существовании женщины можно забыть и просто игнорировать ее присутствие в обществе.

«Пусть живет в своем убожестве», — заявил телеведущий.

Владимир также посоветовал теледиве чаще смотреть на себя в зеркало и искать в отражении тень интеллекта и уважения к другим людям.