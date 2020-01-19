НОВОСТИ

«Душевная компания»: Валерия отметилась на вечеринке с экс-возлюбленной Пригожина

Семейное торжество по поводу дня рождения дочери музыкального продюсера - Елизаветы - устроили в Дубае.

«Душевная компания»: Валерия отметилась на вечеринке с экс-возлюбленной Пригожина
Валерия (Фото: Globallookpress.com)

Во время дубайских каникул Валерия повидалась с экс-возлюбленной мужа Лейлой Фаттаховой. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась отчётным снимком, не став скрывать, что она весело провела уикенд с близкими друзьями и членами семьи. Вечеринку организовали в честь 21-летия дочери музыкального продюсера — Елизаветы. Кроме того, на торжестве также был замечен поп-король сцены Филипп Киркоров. Именинница заняла за столом место по левую руку от мачехи. Кроме того, рядом с Валерией расположилась и бывшая возлюбленная Пригожина.

«Так прекрасно отметили… Спасибо нашим друзьям за душевную компанию», — добавила певица.

Артистка обратилась к родителям именинницы — своему нынешнему мужу и Лейле Фаттаховой — поблагодарив их за то, что когда-то они подарили этому миру такую девочку. Валерия уточнила, что она искренне рада тому обстоятельству, что Лиза есть в ее жизни. Поп-исполнительница заверила, что всегда готова оказать падчерице любую помощь и поддержку, если дочка Иосифа будет в ней нуждаться.

Певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, падчерицей Елизаветой, ее мамой Лейлой и Филиппом Киркоровым
Валерия провела уикенд в компании экс-возлюбленной Иосифа Пригожина (Фото: Instagram.com/valeriya)

Напомним, что Иосиф Пригожин сумел наладить отношения с детьми своей возлюбленной: 26-летней Анной, 25-летним Артемием и 21-летним Арсением. Дочка певицы заверила, что одобрила выбор звездной мамы, когда близко познакомилась с будущим отчимом. Девушка с особой теплотой относится к избраннику артистки, который заменил ей родного отца. Валерия никогда не скрывала, что Иосиф заботился о ее детях, как о родных, делая все для того, чтобы они чувствовали его поддержку и внимание.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валериядети звездестественная красотаЗвездные детиИосиф Пригожинкрасота вне возраста
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Душевная компания»: Валерия отметилась на вечеринке с экс-возлюбленной Пригожина
Интересно?
Поделись с друзьями: