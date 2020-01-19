«Душевная компания»: Валерия отметилась на вечеринке с экс-возлюбленной Пригожина

Во время дубайских каникул Валерия повидалась с экс-возлюбленной мужа Лейлой Фаттаховой. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась отчётным снимком, не став скрывать, что она весело провела уикенд с близкими друзьями и членами семьи. Вечеринку организовали в честь 21-летия дочери музыкального продюсера — Елизаветы. Кроме того, на торжестве также был замечен поп-король сцены Филипп Киркоров. Именинница заняла за столом место по левую руку от мачехи. Кроме того, рядом с Валерией расположилась и бывшая возлюбленная Пригожина.

«Так прекрасно отметили… Спасибо нашим друзьям за душевную компанию», — добавила певица.

Артистка обратилась к родителям именинницы — своему нынешнему мужу и Лейле Фаттаховой — поблагодарив их за то, что когда-то они подарили этому миру такую девочку. Валерия уточнила, что она искренне рада тому обстоятельству, что Лиза есть в ее жизни. Поп-исполнительница заверила, что всегда готова оказать падчерице любую помощь и поддержку, если дочка Иосифа будет в ней нуждаться.

Напомним, что Иосиф Пригожин сумел наладить отношения с детьми своей возлюбленной: 26-летней Анной, 25-летним Артемием и 21-летним Арсением. Дочка певицы заверила, что одобрила выбор звездной мамы, когда близко познакомилась с будущим отчимом. Девушка с особой теплотой относится к избраннику артистки, который заменил ей родного отца. Валерия никогда не скрывала, что Иосиф заботился о ее детях, как о родных, делая все для того, чтобы они чувствовали его поддержку и внимание.