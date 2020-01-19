«Когда мама курит в сторонке»: Пегова восхитилась красотой 13-летней дочки от Орлова

41-летняя Ирина Пегова вместе с дочкой от экс-возлюбленного Дмитрия Орлова побывала в одном из салонов красоты, где им сделали укладку. Позже на личной страничке в Instagram знаменитость поделилась отчётным снимком, оставшись довольной работой мастеров. При этом артиста восхитилась красотой 13-летней Татьяны. Пегова не стала скрывать, что заметно отстает в этом отношении от своей наследницы. Однако этот факт Ирину несколько не расстраивает.

«Когда мама курит в сторонке… Или не знаю как все, но мы в белом! Спасибо за образы», — добавила актриса.

Свои январские каникулы Пегова вместе с дочкой провели в Израиле. Актриса не скрывает: ей нравится путешествовать в компании Татьяны. Экс-возлюбленная Дмитрия Орлова не упускает возможности сводить девочку в театр, считая, что ее дочь должна расти многогранной личностью. Если раньше Ирина выступала против того, чтобы бывший избранник общался с их общей наследницей, то сейчас Пегова не запрещает Орлову навещать дочь.

Сама Ирина утверждает, что ее никогда не тяготила тишина и безмолвие. Знаменитость может молчать на протяжении нескольких дней, не сказав окружающим ни единого слова. При этом Пегова нисколько не тяготится подобной привычкой. Ни для кого не секрет, что рабочий день актрисы расписан по минутам: съемки, репетиции, участие в фотосессиях — при загруженном графике ей удается находить время на то, чтобы провести уикенд с дочкой, вдали от городской суеты и шума мегаполиса.