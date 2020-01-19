«Меня раздражают мужеподобные женщины»: дочь Пескова высказалась о феминистках

21-летняя дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, Лиза Пескова заявила о своем неприятии современного феминизма.

«Феминизм в том виде, в каком он набирает свои обороты сегодня, мне категорически не нравится. Меня раздражают мужеподобные женщины, кричащие: «Сядь мужскому мнению на лицо». Я категорически против этого, но я за равенство в правах, в оплате труда и, более того, я в какой-то степени отношу себя к феминисткам. Но к феминисткам, которые появились изначально», — рассказала она в интервью Forbes.

Лиза считает, что современные девушки хоть и не обязаны зарабатывать, но это было бы неплохо. И, прежде всего, для них самих же. Так ее воспитала мама Екатерина Солоцинская, вторая жена Пескова.

«Но женщина должна оставаться женщиной, а мужчина мужчиной», — заметила она.

Например, счет в ресторане, убеждена Лиза, должен оплачивать мужчина. И лишь в некоторых случаях вроде форсмажора или дружеских посиделок, чек может поделиться пополам или отправиться в руки женщины.

Ранее мы писали о том, как дочь пресс-секретаря Путина зарабатывает в Instagram. В 18 лет ее родители перестали давать ей деньги и девушка начала подрабатывать в Сети. Сегодня за одну публикацию в истории блога рекламодатели ей платят 40 тысяч рублей. Цена за пост – намного выше. Точной цифры девушка называть не стала, но заметила, что она больше 60 тысяч.

Также Елизавета рассказала, что однажды ей пришлось продавать личные вещи, чтобы хоть как-то заработать на свои нужды.