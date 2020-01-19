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Канделаки рассказала, почему вышла замуж за парня моложе себя на 11 лет

С Василием Бровко они познакомились, когда парню было всего 23 года.

Канделаки рассказала, почему вышла замуж за парня моложе себя на 11 лет
Тина Канделаки. Фото Global look press.

Второй муж 44-летней Тины Канделаки директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко моложе ее на 11 лет. Чем молодой мужчина привлек знаменитую телеведущую она рассказала в интервью мужскому журналу GQ Россия.

«Мы встретились с Василием 10 лет назад. Наши отношения начались с общего проекта – программы «Нереальная политика», которую мы вели с Андреем Колесниковым. Меня увлекло в Василии то, что мне интересно было с ним что-то делать. Он откликался на все мои безумные идеи. Это качество Василия – постоянно двигаться вперед, придумывать что-то новое, не останавливаться – связано в том числе и с его возрастом, он очень молодой. Эта разница в возрасте компенсируется моей невероятной энергией и его невероятной отзывчивостью на эту энергию», — рассказала она.

Тина считает, что в семье они абсолютно равноправные партнеры. В каких-то вещах он сильнее, а в каких-то она. 10 лет их отношений она считает приличной цифрой для современного мира. Ведущая уверенна, их связь прочна из-за того, что они все время получают нечто новое друг от друга.

«Человек человеку – контент, как это ни страшно звучит», — заметила телезвезда.

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Канделаки рассказала, почему вышла замуж за парня моложе себя на 11 лет
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