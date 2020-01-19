Канделаки рассказала, почему вышла замуж за парня моложе себя на 11 лет

С Василием Бровко они познакомились, когда парню было всего 23 года.

Второй муж 44-летней Тины Канделаки директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко моложе ее на 11 лет. Чем молодой мужчина привлек знаменитую телеведущую она рассказала в интервью мужскому журналу GQ Россия.

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«Мы встретились с Василием 10 лет назад. Наши отношения начались с общего проекта – программы «Нереальная политика», которую мы вели с Андреем Колесниковым. Меня увлекло в Василии то, что мне интересно было с ним что-то делать. Он откликался на все мои безумные идеи. Это качество Василия – постоянно двигаться вперед, придумывать что-то новое, не останавливаться – связано в том числе и с его возрастом, он очень молодой. Эта разница в возрасте компенсируется моей невероятной энергией и его невероятной отзывчивостью на эту энергию», — рассказала она.

Тина считает, что в семье они абсолютно равноправные партнеры. В каких-то вещах он сильнее, а в каких-то она. 10 лет их отношений она считает приличной цифрой для современного мира. Ведущая уверенна, их связь прочна из-за того, что они все время получают нечто новое друг от друга.