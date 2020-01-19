Принц Гарри в отсутствие жены ушел в загул

Как правило, принц Гарри на все мероприятия ходит со своей обожаемой супругой. Но накануне был один из тех дней, когда он повеселился без нее.

Сейчас Меган Маркл вместе с их общим сыном Арчи находится в Канаде. В это время внук королевы Елизаветы II, как оказалось, кутит с друзьями в Лондоне.

Стало известно, что накануне младший сын принцессы Дианы провел время в одном из столичных баров. Они с товарищами пили пиво за ужином.

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Как утверждают очевидцы, со стороны принц Гарри выглядел слишком расслабленным. Возможно на герцоге Сассекском сказались несколько бокалов, и у него наступило алкогольное опьянение.

Очевидно, это было неформальная встреча, так как аутфит супруга Маркл говорил сам за себя. Муж Меган облачился в серую футболку-поло, что очень диссонирует с его обычным строгим внешним видом.