Принц Гарри в отсутствие жены ушел в загул

Сейчас Меган Маркл вместе с их общим сыном Арчи находится в Канаде. В это время внук королевы Елизаветы II, как оказалось, кутит с друзьями в Лондоне.
Стало известно, что накануне младший сын принцессы Дианы провел время в одном из столичных баров. Они с товарищами пили пиво за ужином.
Как утверждают очевидцы, со стороны принц Гарри выглядел слишком расслабленным. Возможно на герцоге Сассекском сказались несколько бокалов, и у него наступило алкогольное опьянение.
Очевидно, это было неформальная встреча, так как аутфит супруга Маркл говорил сам за себя. Муж Меган облачился в серую футболку-поло, что очень диссонирует с его обычным строгим внешним видом.