«Мне не выпало счастья знать ее лично»: Высоцкая почтила память свекрови 

В день рождения своей свекрови — 19 января — возлюбленная Андрея Кончаловского — почтила память Натальи Петровны. Мама режиссера скончался в октябре 1988 года, тридцать один год тому назад. По словам Юлии, она не была лично знакома со своей свекровью. Кончаловская умерла еще до того, как ее сын женился на Высоцкой. При этом телеведущая отметила, что всегда с особым уважением относилась к этой женщине, подарившей миру прекрасных сыновей и дочь. Возлюбленная режиссера бесконечно благодарна судьбе за встречу с Андреем Сергеевичем, их супружеский союз и рождением общих детей.

«Сегодня День рождения прекрасной женщины Натальи Петровны Кончаловской. Мне не выпало счастья знать ее лично, но она всегда присутствует в жизни… В жизни ее детей, внуков, правнуков, а значит и моей… Я бесконечно благодарна ей, что она подарила миру таких прекрасных сыновей и дочь, и что с одним из них меня связала судьба… Я поздравляю всю большую семью с этим Днем!» — отметила Юлия.

На личной страничке в Instagram Высоцкая поделилась архивным черно-белом снимком матери Андрея Кончаловского, на котором ее свекровь была запечатлена еще в молодости. Напомним, что в браке с режиссером Юлия родила двоих детей: дочку Марию и сына Петра. Всего у Андрей Сергеевича семеро наследников. Самому старшему из них — Егору Кончаловскому — 54 года. У мужа телеведущей также есть дочери Александра, Дарья, Наталья и Елена.