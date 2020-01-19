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Жена Дунаевского узнала о том, что брошена, по телевизору

75-летний композитор собрался жениться в восьмой раз.

Жена Дунаевского узнала о том, что брошена, по телевизору
Максим Дунаевский с новой возлюбленной Аллой. Фото Ларисы Кудрявцевой. ЭГ.

Известный ловелас Максим Дунаевский на днях заявил в программе «Судьба человека» о своей очередной женитьбе. Ради 37-летней Аллы, которая работает музыковедом, композитор решил бросить свою седьмую жену Марину Рождественскую, которая моложе его на 28 лет. Вместе они прожили 20 лет.

Пару лет назад музыкальный деятель уже был в студии программы «Судьба человека», он рассказывал, как его жена прощает ему периодические измены. Даже сам композитор удивлялся, что она способна это. Кроме того, он заявлял, что женщина обладает очень сильным характером и «скрутила его возле себя». Как оказалось, скрутила не так уж и прочно. Новая женщина заставила Дунаевского забыть о десятилетиях, прожитых вместе с Рождественской.

Максим Дунаевский с седьмой женой. Фото
Максим Дунаевский с седьмой женой. Фото Ларисы Кудрявцевой. ЭГ.

Новость об уходе супруга и его новом браке Марина восприняла очень тяжело. Ситуацию осложнило то, что узнала она об этом, как обычный зритель, сидя у экрана телевизора.

«Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню. Не понимаю, как он утаивал, зачем врал?» — рассказала Рождественская «МК».

Она не понимает, как после венчания в церкви в 75 лет можно было променять ее на женщину, которая не так уж и сильно отличается от нее по возрасту. Тем не менее, Марина решила смириться с ситуацией, понимая, что уже не сможет возродить прежние отношения.

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Жена Дунаевского узнала о том, что брошена, по телевизору
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