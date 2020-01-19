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Экс-гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер, не приходя в сознание

О случившемся журналистам стало известно в воскресенье, 19 января.

Экс-гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер, не приходя в сознание
Скончался один из основателей группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко (Фото: Globallookpress.com)

По поступившей информации, ушел из жизни один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. Экс-гитарист скончался в возрасте 45 лет. Об этом в беседе с ТАСС рассказал бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков. По словам мужчины, все произошло утром 19 января. Вскоре новость о смерти музыканта появилась в прессе. В настоящее время неизвестно, где и когда состоится прощание с одним из лидеров панк-рок-группы. О дате проведения гражданской панихиды и месте похорон Руслана Владыко будет сообщено позже.

Еще в июне 2019 года в СМИ писали о том, что в Белоруссии избили бывшего гитариста группы «Ляпис Трубецкой». Уточнялось, что из-за полученных травм мужчину доставили в одну из минских больниц. Доктора диагностировали у пациента черепно-мозговую травму. Руслан находился в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение перевести музыканта в отделение реанимации. На протяжении полугода Владыко находился в состоянии искусственной комы.

По уточненной информации, экс-гитарист группы «Ляпис Трубецкой» умер, не приходя в сознание. Напомним, что после распада коллектива Руслан Владыко играл в проекте Trubetskoy.

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Экс-гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер, не приходя в сознание
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