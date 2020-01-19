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«Модель просто! Хороша»: Жасмин похвалила внешность 62-летней Юдашкиной

Певица не оставила без внимания свежий снимок возлюбленной модельера после посещения визажиста.

«Модель просто! Хороша»: Жасмин похвалила внешность 62-летней Юдашкиной
Марина Юдашкина (Фото: Globallookpress.com)

62-летняя Марина Юдашкина поделилась на личной страничке в Instagram отчётным снимком, побывав в салоне красоты. Возлюбленной Валентина Абрамовича нанесли вечерний макияж. Особое внимание визажисты уделили глазам своей клиентки, накрасив их в технике смоки-айс. Помимо туши для ресниц и теней для век также была использована черная подводка. А для губ была выбрана помада пастельно оттенка чайной розы. Одной из первых свежий снимок возлюбленной кутюрье оценила Жасмин. 42-летняя певица похвалила внешность светской львицы, подметив, что Марина могла бы составить конкуренцию манекенщицам.

Супруга модельера Валентина Юдашкина - Марина Юдашкина
Марина Юдашкина побывала в салоне красоты, доверив свой макияж визажистам (Фото: Instagram.com/marinayudashkina)

«Очень красивый макияж», — резюмировала Юдашкина, оставшись довольной работой мастеров.

«Модель просто!! Хороша», — обратилась к супруге модельера Жасмин.

Помимо того, что поп-исполнительница занимается своей певческой карьерой, успешно совмещая концертную деятельность с воспитанием детей, знаменитость также пробует себя в новом амплуа. Вместе с Валерией, Денисом Клявером, Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской, Димой Биланом, Екатериной Климовой и другими артистами она снялась в новогодней сказке «1001 ночь» для НТВ. Примечательно, что в постановке певице довелось сыграть роль принцессы Жасмин.

К слову, возлюбленная Валентина Юдашкина не скрывает: ей нравится заниматься домом и огородом. Марина сама выращивает на грядках огурцы, готовя закрутки на зиму. Общаясь с поклонниками, супруга модельера уточнила, что ее внуки Анатолий и Аркадий любят лакомиться домашним урожаем овощей.

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«Модель просто! Хороша»: Жасмин похвалила внешность 62-летней Юдашкиной
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