«Модель просто! Хороша»: Жасмин похвалила внешность 62-летней Юдашкиной

62-летняя Марина Юдашкина поделилась на личной страничке в Instagram отчётным снимком, побывав в салоне красоты. Возлюбленной Валентина Абрамовича нанесли вечерний макияж. Особое внимание визажисты уделили глазам своей клиентки, накрасив их в технике смоки-айс. Помимо туши для ресниц и теней для век также была использована черная подводка. А для губ была выбрана помада пастельно оттенка чайной розы. Одной из первых свежий снимок возлюбленной кутюрье оценила Жасмин. 42-летняя певица похвалила внешность светской львицы, подметив, что Марина могла бы составить конкуренцию манекенщицам.

«Очень красивый макияж», — резюмировала Юдашкина, оставшись довольной работой мастеров. «Модель просто!! Хороша», — обратилась к супруге модельера Жасмин.

Помимо того, что поп-исполнительница занимается своей певческой карьерой, успешно совмещая концертную деятельность с воспитанием детей, знаменитость также пробует себя в новом амплуа. Вместе с Валерией, Денисом Клявером, Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской, Димой Биланом, Екатериной Климовой и другими артистами она снялась в новогодней сказке «1001 ночь» для НТВ. Примечательно, что в постановке певице довелось сыграть роль принцессы Жасмин.

К слову, возлюбленная Валентина Юдашкина не скрывает: ей нравится заниматься домом и огородом. Марина сама выращивает на грядках огурцы, готовя закрутки на зиму. Общаясь с поклонниками, супруга модельера уточнила, что ее внуки Анатолий и Аркадий любят лакомиться домашним урожаем овощей.