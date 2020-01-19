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«Спасибо, кто помогал»: дочь Немцова уволилась с телевидения

Жанна работала на Deutsche Welle около пяти лет.

«Спасибо, кто помогал»: дочь Немцова уволилась с телевидения
Дочь Немцова. Фото https://www.instagram.com/zhannanemtsova2018/

Жанна Немцова, старшая наследница политика Бориса Немцова, уволилась из русской редакции немецкого телеканала Deutsche Welle. В социальных сетях девушка написала, что после пяти лет преданного труда на ТВ приняла такое непростое решение из-за отсутствия перспектив. Решение взвешенное, после длительных размышлений о «за и «против».

«Спасибо всем моим коллегам, кто работал над проектом «Немцова. Интервью», помогал советом и поддерживал все это время», — написала она в своем аккаунте Facebook.

В авторском проекте «Немцова. Интервью» Жанна общалась с известными российскими, европейскими и американскими политиками и общественными деятелями. Ранее девушка работала ведущей новостей телеканала, а устраивалась она туда обычным репортером.

Девушка закончила Московский государственный институт международных отношений МИД России. Журналистскую карьеру начала с телеканала РБК и передачи «Рынки», где комментировала различные экономические и политические явления. Позже здесь же основала авторскую программу «Взгляд».

У Жанны были теплые отношения с отцом, несмотря на то, что мужчина с 90-х годов не жил с ней и ее матерью лингвистом Раисой Немцовой.

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Борис НемцовДина НемцоваЗвездные дети
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«Спасибо, кто помогал»: дочь Немцова уволилась с телевидения
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