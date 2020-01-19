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17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках

Мама девушки и Агния Дитковските засветились в одинаковых нарядах на Бали.

17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
Екатерина Климова с дочерью. Фото https://www.instagram.com/khrsh.lv/

В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова. Затем на отдыхе в голубом купальнике отметилась 31-летняя Агния Дитковските, место своего отпуска звезда не стала раскрывать.

Однако известно, что ее бывший муж Алексей Чадов отдыхает с их общим сыном на одном острове с Климовой и ее четырьмя детьми. Они даже вместе проводят время. Недавно актер поделился видеокадрами в Instagram, на которых звезда сериалов танцует на одной из курортных вечеринок.

Фотографии Екатерины и Агнии в голубых купальниках активно обсуждаются пользователями в Сети, разделив их на два враждующих лагеря. Одним подписчикам больше нравится Климова, другим – более молодая Дитковските. В битву Титанов вмешалась 17-летняя дочь звезды сериала «По законам военного времени» Елизавета.

«Можно я продолжу флешмоб голубых купальников?» — написала она в блоге, опубликовав две фотографии.

«Копия своей шикарной мамы», «С такой фигурой можно и нужно», «Просто бомба», «Фигура, как у мамы, огонь!» — тут же откликнулись фолловеры.

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Тэги:

Агния ДитковскитеАлексей ЧадовБалиЕкатерина КлимоваЗвезды в купальниках
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17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
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