17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках

Мама девушки и Агния Дитковските засветились в одинаковых нарядах на Бали.

В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова. Затем на отдыхе в голубом купальнике отметилась 31-летняя Агния Дитковските, место своего отпуска звезда не стала раскрывать.

Однако известно, что ее бывший муж Алексей Чадов отдыхает с их общим сыном на одном острове с Климовой и ее четырьмя детьми. Они даже вместе проводят время. Недавно актер поделился видеокадрами в Instagram, на которых звезда сериалов танцует на одной из курортных вечеринок.

Фотографии Екатерины и Агнии в голубых купальниках активно обсуждаются пользователями в Сети, разделив их на два враждующих лагеря. Одним подписчикам больше нравится Климова, другим – более молодая Дитковските. В битву Титанов вмешалась 17-летняя дочь звезды сериала «По законам военного времени» Елизавета.