«Эта тетя – хакер»: дети не узнали певицу Елку

Малышам предложили определить по снимку, кто на нем изображен.

Певицу Елку российские дети приняли за хакера, взглянув на ее фотографию. Произошло это на «Север-шоу» телеканала RU.TV. Здесь малышам показали снимок певицы, по которому они должны были понять, кто на нем запечатлен.

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«Тетя собирается идти в космос», «Она занимается спортом или психологией», «Она о погоде один раз рассказывала», «Она пришла в музей технологии», «Эта тетя – хакер и, скорее всего, взломала телевизор», — предположила ребятня.

Елка очень эмоционально реагировала на слова малышей, откровенно умиляясь каждой новой версии. В конце концов воскликнула: «Я люблю их! Никакой критики! Какие у них мысли, какое воображение!».

Она призналась, что с трудом воспринимает критику в свой адрес, считая, что ведет себя идеально.