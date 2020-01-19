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«Россия всегда держалась на вере»: Сябитова сделала громкое заявление

Главная сваха страны исповедует ислам. Тем не менее, она положительно относится и к другим религиям.

«Россия всегда держалась на вере»: Сябитова сделала громкое заявление
Роза Сябитова. Фото: Global Look Press

Роза Сябитова утверждает, что у нее в окружении много друзей христиан. Она ими очень гордится. Каждый год они зовут ее окунуться в прорубь на крещенские морозы. Но сваха всегда отказывает.

По мнению звезды, традиция окунаться в ледяную воду уж точно не связана со здоровьем и не оказывает на него никакого благоприятного влияния. При этом лезть в прорубь надо, будучи подготовленным.

«Для меня эта традиция – акт веры. Только поддерживаемые верой люди могут окунуться в ледяную воду и не заболеть. Потому что вера им помогает. Традиция и была создана для этих целей. В сложные времена, конечно, надо опираться на веру», — заявила Сябитова.

Также Роза отметила, что люди, которые окунаются на Крещение в прорубь, подают хороший пример молодым. Но важно помнить, что это следует делать постепенно и аккуратно.

«Желаю всем людям веры! Россия всегда держалась на вере, это наша сила», — резюмировала Сябитова.

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крещениеРоза Сябитовасваха Роза Сябитова
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«Россия всегда держалась на вере»: Сябитова сделала громкое заявление
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