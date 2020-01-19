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«Братаны»: пасынок Рудковской от Батурина не стал позировать с ее сыновьями

Возлюбленная Евгения Плющенко объяснила это тем, что Андрей просто не любит фотографироваться.

«Братаны»: пасынок Рудковской от Батурина не стал позировать с ее сыновьями
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

Став женой бизнесмена Виктора Батурина, музыкальный продюсер не только воспитывала собственного сына Николая, она также заботилась и о своем пасынке Андрее. Разница в возрасте между мальчиками была незначительной — всего девять месяцев. Старшему наследнику предпринимателя в сентябре исполнилось восемнадцать лет. Сын Яны Рудковской отпразднует свое совершеннолетие в июне. После окончания школы дети бизнесвумен стали студентами МГИМО. Ни для кого не секрет, что светская львица всегда относилась к пасынку как к родному, не обделяя его вниманием и заботой.

На личной страничке в Instagram Яна опубликовала свежее фото, запечатлев в кадре своих наследников — Николая и семилетнего Сашу Плющенко с домашним питомцем Панчо на руках. Примечательно, что 18-летний Андрей отказался позировать для совместного снимка с детьми Рудковской. Сама Яна объяснила это тем, что юноша просто не любит фотографироваться и уговорить его им так и не удалось.

«Братаны… Третьего так на фото и не уговорили! Андрей не любит фотографироваться, увы!» — пояснила возлюбленная Евгения Плющенко.

Муж Яны Рудковской не скрывает: он хотел бы завести еще одного ребенка — долгожданную дочку. Олимпийский чемпион готов прибегнуть к услугам суррогатного материнства. Как это сделал певец Сергей Лазарев, супруги Маликовы и Примадонна отечественного шоу-бизнеса. Экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой в ток-шоу «Секрет на миллион» признался, что у его детей стопроцентное родство. Несмотря на то, что сына Никиту и дочь Анну ему вынашивали разные суррогатные матери, у малышей одна биологическая мама на двоих.

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«Братаны»: пасынок Рудковской от Батурина не стал позировать с ее сыновьями
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