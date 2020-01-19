Пынзарь публично опозорилась

Экс-участнице "Дома-2" 6 января исполнилось 34 года. Свой день рождения она отправилась праздновать в Париж вместе со своим супругом.

Дарья Пынзарь активно делилась с поклонниками впечатлениями. Так, светская львица рассказала, что они с мужем Сергеем забрались на верхний ярус Эйфелевой башни.

больше по теме Пынзарь упустила важную деталь на своей новой фотографии Бывшая участница «Дома-2» забыла подвергнуть обработке часть своего тела на снимке.

По словам знаменитости, яркие впечатления вылились ей серьезными проблемами со здоровьем. Дарье продуло глаз, и он долгое время болел.

«У меня простыл глаз, то есть надуло, на Эфе…, все время забываю, как правильно сказать. Эйфивела, Эльфовая, в общем, на башне», — не смогла правильно выговорить Пынзарь.

Поклонники звезды были в шоке от того, что она даже не знает, как произносится название одной из главных достопримечательностей мира. Злопыхатели не подбирали слов, поэтому прямо в лоб назвали Дарью безграмотной.