«Мне перестали давать деньги»: Пескова рассказала, как зарабатывает на Instagram  

Лиза, 21-летняя дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, учится на 1 курсе магистратуры МГИМО на факультете международных отношений. В будущем, как и ее отец, а также дедушка и прадедешка, она планирует стать дипломатом. А пока девушка зарабатывает на кусок хлеба с помощью рекламы в своем Instagram.

«Когда мне исполнилось 18 лет, мне перестали давать деньги», — рассказала она в интервью Forbes.

По словам Лизы, 3-4 года назад, приехав из Парижа на все лето в Москву, она в последний раз получила от своего отца деньги. Сумма равнялась 30 тыс. рублей, а когда она попросила добавить еще 5 тыс. рублей, Песков пристыдил ее. В итоге девушка купила за 15 тыс. кровать, поскольку в родительской квартире, где она поселилась, почему-то ее не было. Естественно, что оставшихся денег на жизнь ей не хватило, и она стала продавать личные вещи через Instagram.

Вскоре ее заметили в Сети рекламодатели. Первым клиентом оказался дизайнер интерьеров, который заплатил ей за пост 30 тыс. рублей. Пескова не скрывает, что и сейчас живет заработками от блога, но специально не накручивает подписчиков, чтобы еще больше монетизировать Instagram. Уже около трех лет их количество почти не меняется – сохраняется приблизительно на уровне 90 тыс. человек.

В настоящее время Лиза берет за упоминание клиента в stories Instagram 40 тыс. рублей, за пост — сумму от 60 тыс. рублей и выше.