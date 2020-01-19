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«Встреча двух сестричек»: Проскурякова приехала в гости к падчерице с дочкой и мужем

Вместе с юбиляром певица прилетела в Майами. Старшая наследница композитора - 41-летняя Юлия - живет в Соединенных Штатах.

«Встреча двух сестричек»: Проскурякова приехала в гости к падчерице с дочкой и мужем
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: Globallookpress.com)

Проскурякова привезла четырехлетнюю дочь Веронику в гости к своей падчерице. Своих девочек в поездке сопровождал Николаев. Примечательно, что нынешняя избранница композитора младше его старшей наследницы на четыре года. Подобная разница в возрасте не помешала им построить дружеские отношения. Кроме того, 41-летняя Юлия очень привязана к своей младшей сестренке. Девушка встретила именитого отца и его жену в аэропорту. Вместе с возлюбленной Игорь Юрьевич прилетел в Майами. Его уже взрослая дочь обосновалась в Штатах. По этой причине Юля крайне редко видится с Никушей (Так кроху зовут домашние, — Прим. ред.).

Избранница композитора запечатлела на камеру долгожданную встречу двух сестричек. Свежими отчётными кадрами на личной страничке в Instagram по прилету поделился возлюбленный Проскуряковой.

Увидев старшую сестру в аэропорту, Вероника оставила родителей разбираться с багажом, побежав на встречу к Юлии. За считанные секунды девочка оказалась на руках своей старшей сестры, прильнув к ней в объятиях.

«Долгожданная встреча двух сестричек… двух дочерей!! Вероника — Юле: Я тебя очень сильно люблю!!» — добавил Николаев, вспомнив о том, как его младшая дочь обрадовалась встрече с Юлией.

Напомним, что еще 17 января композитор отпраздновал свое 60-летие. Юбиляра с днем рождения поздравили не только близкие и поклонники, но и коллеги по творческой сцене, среди которых: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Анита Цой, Максим Галкин, певица Валерия, Алсу, Денис Клявер, Наталья Подольская, Николай Басков и многие другие.

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Тэги:

дети звездестественная красотаЗвездные детиИгорь Николаевкрасота вне возрастаЮлия Проскурякова
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«Встреча двух сестричек»: Проскурякова приехала в гости к падчерице с дочкой и мужем
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