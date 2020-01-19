Дочь Петросяна тайно приехала к Елене Степаненко

В сентябре 2019 года дочь Евгения Петросяна Викторина Петросянц неожиданно поддержала свою мачеху Елену Степаненко, узнав о том, что отец разводится и собирается жениться на 30-летней Татьяне Брухуновой. Как предполагает адвокат артиста, женщина таким образом пытается защитить себя финансово.

Если в процессе судебных разбирательств, основное имущество супругов отойдет Петросяну, его придется делить в дальнейшем еще и с его новой женой Татьяной Брухуновой. А если Елене Степаненко – шанс остаться при деньгах значительно увеличится. По некоторым данным, речь идет о борьбе за 12 млрд рублей.

Недавно Евгений Ваганович навестил бывшую жену, чтобы забрать у нее некоторые личные вещи. И с удивлением обнаружил у Елены Степаненко в гостях свою дочь. Комик был обескуражен те, что она не сообщила ему о визите в Москву (Викторина проживает в Америке с детьми мужем).

Мало того, пишет «СтарХит», она вместе с экс-супругой забрала у Петросяна телефон, но при этом включила свою камеру и стала снимать каждый шаг отца в квартире.