«Особенно горжусь Меган»: королева обратилась к жителям Англии с официальным заявлением

Она сказала, что ее внук с супругой все равно останутся членами семьи.

Елизавета II на сайте королевской семьи royal.uk опубликовала обращение относительно нового статуса принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Напомним, недавно они отказались от королевского титула и сообщили о том, что теперь будут самостоятельно зарабатывать деньги, не полагаясь на государственную помощь.

больше по теме Официальное заявление: принц Гарри и Меган Маркл обязаны вернуть 3 млн долларов Букингемский дворец опубликовал письмо о новом статусе герцога и герцогини.

Глава королевской семьи заявила, что поддерживает стремление родственников стать независимыми, и поблагодарила Маркл за все, что она сделала для Англии и укрепления мира на земле.

«Я особенно горжусь тем, как Меган так быстро стала одним из членов семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь», — сказала Елизавета.

Ранее мы писали об официальном заявлении Букингемского дворца, согласно которому герцог и герцогиня Сассекские обязаны отдать в казну 3 млн долларов, которые они использовали на реконструкцию собственной резиденции. Уже с этой весны им больше не будут давать государственных денег и прекратят называть «Ваше Высочество».