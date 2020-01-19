Официальное заявление: принц Гарри и Меган Маркл обязаны вернуть 3 млн долларов

Букингемский дворец опубликовал официальное заявление о нынешнем статусе принца Гарри и Меган Маркл. После отречения от титула принца и принцессы в адрес бывших королевских особ последуют определенные финансовые меры воздействия.

Согласно письму, которое можно увидеть на официальном портале британской королевской семьи royal.uk, принц Гарри и Меган Маркл больше не имеют права использовать королевские титулы. То есть обращаться к ним «Ваше Королевское Высочество» теперь не будут.

Кроме того, их лишили государственных средств, которые положены членам королевской семьи. Деньги же, потраченные ими на ремонт резиденции, они обязаны вернуть Англии. Сумма эта, надо сказать, немаленькая, особенно для людей, которые только планируют самостоятельную жизнь обычных граждан. Она составляет 3 млн долларов.

Все эти нововведения вступят в силу с весны текущего года.

Напомним, младший сын принцессы Дианы и его жена Меган Маркл недавно отреклись от престола. Они заявили, что будут самостоятельно зарабатывать себе на хлеб. Жить герцог и герцогиня планируют на два дома — в Англии и в Канаде.