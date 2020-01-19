НОВОСТИ

«Просто в шоке»: бывшая жена режиссера Андреасяна выходит замуж

Мама двоих детей достаточно быстро оправилась после развода.

«Просто в шоке»: бывшая жена режиссера Андреасяна выходит замуж
Сарик Андреасян. Фото https://www.instagram.com/sarik_andreasyan/

В 2018 году Сарик Андреасян и его жена Алена немало удивили публику, заявив о своем разводе. Внешне семья выглядела вполне благополучной. Причина их расставания до сих по неясна, однако бывшая жена режиссера признавалась в социальных сетях, что сильно переживала разрыв с мужем, оказавшись «на дне» эмоционального состояния.

Однако вскоре мама двоих сыновей встала на ноги начала новую жизнь. Недавно она похвасталась в Сети фотографией любимого мужчины, а теперь и вовсе продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

«Сегодня, как и в многие другие дни, проснулась в 3.40. Это загадочное время, которое стало меня настигать с тех пор как я начала практиковать кундалини. Это время которое показывает нашу сонастроенность с природой. С самой жизнью. Но пост о другом. На безымянном пальце нащупала то самое кольцо. Мистика? Да, так что, да, сонастроенность с самой жизнью», — написала она в своем блоге.

Фолловеры девушки с восторгом и удивлением восприняли новость. «Алена, я просто в шоке. Прямо не верится. Я безмерно рада», «Больше года жду от вас таких слов. Слежу, читаю и восхищаюсь. Оставайтесь всегда такой романтичной, загадочный и прекрасной», — можно увидеть в комментариях Instagram.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Братья Андреасянвыходит замужСарик Андреасян
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Просто в шоке»: бывшая жена режиссера Андреасяна выходит замуж
Интересно?
Поделись с друзьями: