«Просто в шоке»: бывшая жена режиссера Андреасяна выходит замуж

В 2018 году Сарик Андреасян и его жена Алена немало удивили публику, заявив о своем разводе. Внешне семья выглядела вполне благополучной. Причина их расставания до сих по неясна, однако бывшая жена режиссера признавалась в социальных сетях, что сильно переживала разрыв с мужем, оказавшись «на дне» эмоционального состояния.

Однако вскоре мама двоих сыновей встала на ноги начала новую жизнь. Недавно она похвасталась в Сети фотографией любимого мужчины, а теперь и вовсе продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

«Сегодня, как и в многие другие дни, проснулась в 3.40. Это загадочное время, которое стало меня настигать с тех пор как я начала практиковать кундалини. Это время которое показывает нашу сонастроенность с природой. С самой жизнью. Но пост о другом. На безымянном пальце нащупала то самое кольцо. Мистика? Да, так что, да, сонастроенность с самой жизнью», — написала она в своем блоге.

Фолловеры девушки с восторгом и удивлением восприняли новость. «Алена, я просто в шоке. Прямо не верится. Я безмерно рада», «Больше года жду от вас таких слов. Слежу, читаю и восхищаюсь. Оставайтесь всегда такой романтичной, загадочный и прекрасной», — можно увидеть в комментариях Instagram.