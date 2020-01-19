«Недотянули до «Дома-2»»: Скабеева ответила на обвинения Водонаевой

Спор между ведущей передачи «60 минут» на «России 1» Ольгой Скабеевой и бывшей участницей «Дома 2» Аленой Водонаевой получил развитие. Теперь он с экранов ТВ перешел в интернет-пространство.

Напомним, в эфире общественно-политического ток-шоу обсудили высказывание Алены Водонаевой о российском «быдле», которое, по ее версии, после увеличения маткапитала начнет рожать из-за денег и влезать в кредиты. Депутат Олег Нилов во время прямого включения звезды телестройки даже покинул студию, не желая слушать ее выступление. Некоторые участники шоу предположили, что Водонаевой платят за антироссийскую пропаганду и открытую поддержку политики США.

После выхода передачи в эфир блогер выступила в своем Instagram с обличительным постом в адрес Скабеевой.

«Меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества», — написала она.

Телеведущая не осталась в стороне. Ее удивило, что Водонаева беспокоится о судьбе россиян и при этом называет их «быдлом».