«Я не мог себе такого даже представить»: Путин высказался о таких, как Водонаева

Владимир Путин на ежегодном послании президента России Федеральному собранию несколько дней назад объявил, что государство продолжит поддерживать семьи.

Программу материнского капитала было предложено продлить, причем надолго, минимум до 2026 года. Теперь семьи будут получать деньги уже за первого ребенка. 466 тысяч рублей составил маткапитал за первенца, за второго — 616 тысяч рублей.

Примечательно, что многим понравилось такое решение, а вот Алена Водонаева ранее призывала женщин со средним достатком не рожать более одного ребенка. После обращения президента она снова выступила против того, чтобы «нищеброды» размножались. Экс- звезда проекта «Дом-2» уверена, что отчаявшиеся от низкого материального положения граждане начнут заводить детей ради выплат. Это, как она считает, может стать роковым для следующих поколений и будущего ее страны.

Водонаева не стеснялась в выражениях. Позже она пояснила, что называет «быдлом» тех, кто не имеет никаких занятий, кроме тунеядства и пристрастия к алкоголю. По ее словам, именно о них она говорила в своих высказываниях.

Похоже, что слова Алены дошли до самого Путина. Он высказал свое мнение о тех, кто выступает против господдержки семей, на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге 18 января.

«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто! Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды!», — заявил Владимир Владимирович.

Он также добавил, что таким людям нельзя запрещать говорить. Президент считает, что лучше показать, «какие они моральные уроды на самом деле».