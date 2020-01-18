«Она хотела, чтоб я была лучшей версией себя»: в Канаде умерла мать Селин Дион

На 93 году жизни в Канаде умерла мать всемирно знаменитой певицы Селин Дион. О трагедии в семье сама композитор узнала за сутки до выступления в Майами. Отменять концерт звезда мирового уровня не стала, но публично почтила память родительницы трогательными словами со сцены.

«Я почти уверена, что вы слышали новость о том, что моя мама умерла сегодня рано утром. Но у меня все хорошо, мы все, ее семья, в порядке», — поспешила заверить она присутствующих.

О том, что дни ее матери сочтены, Селин знала заранее, сообщает газета Metro. За несколько дней до кончины женщины с певицей связалась лечащий врач женщины и предупредила, что Терезе осталось недолго. Дион призналась, что накануне она вместе с братьями и сестрами навещала мать и успела попрощаться с ней. Родственники вспоминали счастливые моменты жизни, при этом даже мужчины не могли сдержать слез.

https://twitter.com/celinedion/status/1218254936930160641

«Я знаю, что она хотела, чтобы сегодня вечером я была самой лучшей версией себя. И я также знаю, что она хотела, чтобы все вы провели лучшее время в своей жизни», — сказала Дион гостям концерта. Шокированные речью исполнительницы люди захлопали для Селин и признались, что певица открылась для них с особой, сильной стороны.

Отметим, что Тереза Дион долгое время боролась с тяжелым заболеванием. Соболезнования семье женщины выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо и коллеги Селин по сцене. 93-летняя Тереза была известна не только благодаря дочери: женщина активно занималась благотворительностью и основала фонд для неблагополучных детей.