Ставший во второй раз отцом актер «Вечернего Урганта» обратился за помощью к фанатам

Об этом комик Владимир Маркони сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Он опубликовал снимок, на котором запечатлены все его члены семьи — жена Ксения, позирующая с букетом цветов около кресла, в котором сидела дочь супругов Агния, которой уже два года. Сам юморист держал на руках только появившегося на свет сына.

Под фото Владимир устроил опрос. Актер «Вечернего Урганта» поинтересовался у фолловеров, как можно назвать наследника.

«Не Гульермо же называть дитя!» — заявил Маркони.

К слову, речь шла о родившемся в 1874 году в Болонье Гульельмо Маркони. Мужчина был известным итальянским радиотехником, а в 1909 году он получил Нобелевскую премию по физике. Ученый скончался в Риме в 1937 году.

Поклонники признались, что самым лучшим вариантом считают имя Владимир. Так как сочетание Владимир Владимирович сулит ребенку успешное будущее.