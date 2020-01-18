НОВОСТИ

Ставший во второй раз отцом актер «Вечернего Урганта» обратился за помощью к фанатам

Известный телеведущий поделился радостным известием. Его супруга подарила ему сына.

Ставший во второй раз отцом актер «Вечернего Урганта» обратился за помощью к фанатам
Владимир Маркони. Фото: instagram.com/vovapcdonail

Об этом комик Владимир Маркони сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Он опубликовал снимок, на котором запечатлены все его члены семьи — жена Ксения, позирующая с букетом цветов около кресла, в котором сидела дочь супругов Агния, которой уже два года. Сам юморист держал на руках только появившегося на свет сына.

Под фото Владимир устроил опрос. Актер «Вечернего Урганта» поинтересовался у фолловеров, как можно назвать наследника.

«Не Гульермо же называть дитя!» — заявил Маркони.

К слову, речь шла о родившемся в 1874 году в Болонье Гульельмо Маркони. Мужчина был известным итальянским радиотехником, а в 1909 году он получил Нобелевскую премию по физике. Ученый скончался в Риме в 1937 году.

Поклонники признались, что самым лучшим вариантом считают имя Владимир. Так как сочетание Владимир Владимирович сулит ребенку успешное будущее.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечерний Ургант"Владимир Маркони
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ставший во второй раз отцом актер «Вечернего Урганта» обратился за помощью к фанатам
Интересно?
Поделись с друзьями: