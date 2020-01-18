Адвокат Шота Горгадзе обвинил Ивана Урганта в деградации

Как отметил член президентского Совета, ему было мерзко смотреть, как телеведущий подшучивал над верующими.

Адвокат и член президентского Совета Шота Горгадзе продолжил нелестные высказывания в адрес телеведущего Ивана Урганта. Ранее он говорил,что усматривает в словах ведущего признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.

«Мне как верующему было мерзко смотреть, как Ургант подшучивал. Это деградация», — заявил Шота Горгадзе. Как считает популярный адвокат, своими шутками Ургант выразил полное неуважение к жителям России. Он напомним, что большинство россиян исповедуют христианство. Горгадзе подчеркнул, что так издеваться над россиянами в Рождество, да еще и в эфире Первого канала просто грешно, сообщает Ura.ru.

Отметим, что у Ивана Урганта не так давно в гостях побывал легендарный актер Жерар Депардье. Юморист показал картинку-пародию на икону Иисуса Христа. Депардье в свою очередь сравнил данное изображение с поросенком. После этого и начался весь сыр-бор.

В Сети даже появилась петиция с требованием лишить Ивана Урганта российского гражданства. Общественники заявили, что телеведущий очень сильно обидел верующих и недостоин жить в стране. Впрочем, у юмориста нашлись и сторонники. Телеведущий Владимир Познер сказал, что его мнение о друге никогда не поменяется. Депутат Наталья Поклонская и вовсе заявила, что своими заявлениями общественники наносят вред российской государственности.