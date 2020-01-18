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«Благодаря твоим песням я несильно переживала расставания с мужьями»: Пугачева поздравила Николаева

Примадонна подчеркнула, что любит всех своих бывших супругов, один из которых в этот момент стоял рядом с ней.

«Благодаря твоим песням я несильно переживала расставания с мужьями»: Пугачева поздравила Николаева
Пугачева поздравила Николаева/http://globallookpress.com/

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева произнесла красивую речь на шестидесятилетии своего давнего друга композитора Игоря Николаева. Юбилей маэстро она, конечно, пропустить не смогла. Видеозапись с теплыми словами появилась на фанатской страничке Аллы Пугачевой в Instagram.

На кадрах видеозаписи можно увидеть полный зал гостей. При этом рядом с Пугачевой и Николаевым во время поздравления стоит третий муж Примадонны концертный директор и продюсер Евгений Болдин. Замужем за ним певица была с 1985 по 1993 год.

«Благодаря твоим песням я несильно переживала расставания с мужьями», — сказала Примадонна. После этого в зале раздался дружный смех гостей. Болдин не удержался и добавил: «Вот я — яркий пример».

«Но я не это хочу сказать. Я люблю Женьку. Всех мужей, которые были в моей жизни. Но Игорь такую лепту своими песнями внес в мою жизнь…», — сказала Алла Пугачева.

В конце записи Евгений Болдин напомнил, что композитору и будущей звезде было всего 19 лет, когда он пришел к нему на прослушивание.

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Тэги:

Алла ПугачеваЕвгений БолдинИгорь Николаев
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«Благодаря твоим песням я несильно переживала расставания с мужьями»: Пугачева поздравила Николаева
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