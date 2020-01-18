Стало известно, в каких ледовых шоу выступит Евгения Медведева

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что 29 марта серебряный призёр Олимпиады в Корее Евгения Медведева выступит во Дворце спорта «Мегаспорт». Здесь состоятся показательные выступления членов национальной команды. Посвящены они будут окончанию сезона.

После выступлений в столице Евгения Медведева отправится на Тайвань. С 6 по 12 апреля она примет участие в одном из самых популярных шоу в мире Art on Ice. Любопытно, что в эти же сроки на Тайвань прибудет и олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Она также выступит в этом престижном шоу.

Еще одни звездные гости проекта – российская пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Наконец, увидят Медведеву и японские фанаты. Она выступит в ледовом шоу, посвящённом 25-летию мультфильма «Сейлор Мун». Представления в Японии пройдут со 2 по 7 июня этого года, сообщает «АиФ».

Отметим, что Евгения Медведева на чемпионате страны выступила только в короткой программе. Затем она снялась с соревнований из-за проблем с коньками. Многие эксперты полагают, что спортсменке уже не удастся выйти на звездный уровень – очень сильно подпирает молодёжь. Участие в ледовых шоу лишнее подтверждение, что профессиональная карьера фигуристки движется к своему завершению. Сама Медведева, впрочем, так не считает. Она продолжает тренироваться под руководством своего канадского тренера Брайана Орсера. Правда, на чемпионате мира в канадском Монреале, скорее всего, болельщики ее не увидят.