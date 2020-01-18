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«Кстати, записывайтесь на фотосессию к Полине»: Исхаков рассказал о новом увлечении жены

Судя по всему, супруга фотографа хочет отнять у него часть заработка.

«Кстати, записывайтесь на фотосессию к Полине»: Исхаков рассказал о новом увлечении жены
Гагарина увлеклась фотографией/http://globallookpress.com/

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram рассказал о новом увлечении своей жены. Он опубликовал снимок себя любимого. Запечатлела его в таком виде супруга.

«Спасибо моей жене, зато что видит меня таким. Кстати, записывайте на фотосессию к Полине. Не буду врать, дешево не будет, однако какой экспириенс!» — заявил популярный фотограф.

Любопытно, что Полина Гагарина отреагировала на слова своего мужа. Она разместила улыбающийся смайлик. Судя по всему, девушка пробует себя в роли фотографа.

Напомним, что Полина Гагарина стала широко известна в 2003 году. Она стала победительницей проекта «Фабрика звезд-2». На проекте она исполнила несколько песен одного из наставников – продюсера Максима Фадеева. Впрочем, после проекта она отказалась от сотрудничества с ним. С 2007 по 2010 год Гагарина была замужем за актёром Петром Кисловым. От этого брака у них родился сын Андрей. В 2014 году вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017 году у них родилась дочь Мия.

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Тэги:

Дмитрий ИсхаковМаксим ФадеевПетр КисловПолина Гагаринапроект "Фабрика звезд"
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«Кстати, записывайтесь на фотосессию к Полине»: Исхаков рассказал о новом увлечении жены
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