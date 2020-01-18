«Наговорил себе на статью»: адвокат Горгадзе пригрозил уголовным делом Урганту

Адвокат и член президентского совета по правам человека Шота Горгадзе сообщил в Твиттер, что телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале «наговорил себе на статью». Как считает юрист, он усматривает в словах ведущего признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.

Скажите пожалуйста, а (!) после «член СПЧ» делает акцент на чем?

Что не так в объяснении, что вместо популистских призывов лишить Урганта гражданства, нужно тем, кто подписывает против него петиции, действовать правовыми методами и подать заявление? https://t.co/djegJULRpM — Шота Горгадзе (@Gorgadze_Shota) 17 января 2020 г.

В то же время он отметил, что призывы верующих лишить звезду телевидения российского гражданства не больше, чем популизм. По его мнению, никаких оснований в законе на этот счет нет.

больше по теме Познер отреагировал на требования активистов лишить Урганта гражданства По словам телеведущего, он не может серьезно относиться к словам общественников.

Напомним, что несколько дней назад в гости на программу к Ивану Урганту пожаловал французский актер Жерар Депардье. Ургант показал картинку-пародию на икону Иисуса Христа. Депардье в свою очередь сравнил данное изображение с поросенком. В Сети даже появилась петиция против ведущего. Ее за короткий промежуток времени подписали несколько тысяч человек.

Между тем другой ведущий Владимир Познер встал на защиту своего коллеги. Он отметил, что никакие слова не изменят его мнения об Иване Урганте, которого он считает профессионалом с большой буквы. Заступилась за юмориста и депутат Наталья Поклонская. Она отметила, что требования общественников наносят вред российской государственности.