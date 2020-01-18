Интересы седьмой жены Дунаевского в суде будет представлять адвокат Цымбалюк-Романовской

Интересы седьмой жены композитора Максима Дунаевского в суде будет представлять известный адвокат Лариса Широкова. Как известно, 75-летний композитор разводится с супругой Мариной Рождественской. Их брак просуществовал 20 лет.

Лариса Широкова – адвокат с именем. Она подруга телеведущего Андрея Малахова. Именно она представляла интересы пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, когда та разводилась с актером Арменом Джигарханяном. Благодаря стараниям Широковой у пианистки из Киева сейчас просторная квартира в столице и внушительный счет в банке.

Широкова также отстаивает права на воспитание дочери Даниэллы певицы и модели Алены Кравец. Муж Кравец — бизнесмен Руслан Кравец — похитил девочку и увез за границу. Именно этому адвокату удалось добиться, чтобы в новогодние каникулы ребенок был с мамой, сообщает портал «7 дней».

Напомним, что композитор Максим Дунаевский в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что уже несколько лет не живет со своей супругой Мариной Рождественской. В ближайшее время у него состоится восьмая свадьба.