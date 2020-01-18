«Такое редко можно увидеть»: Пригожин запечатлел медленный танец Николаева и Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть, как танцуют медленный танец Примадонна отечественной эстрады, певица Алла Пугачева и ее давний друг, певец Игорь Николаев. Как известно, композитор 17 января отмечал юбилей. Ему исполнилось 60 лет.

«Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд», — заявил Иосиф Пригожин.

Кстати, во время танца Примадонна заприметила, что в зал вошел еще один ее давний друг, модельер Валентин Юдашкин, со своей супругой Мариной. Вместе с Николаевым они пошли встречать гостей.

больше по теме Галкин в компании Стаса Михайлова повеселился на дне рождения Игоря Николаева Юморист спел вместе с музыкантом композицию «Без тебя».

Отметим, что дружба Игоря Николаева и Аллы Пугачевой длится с 1979 года. Тогда еще никому неизвестный девятнадцатилетний мальчишка пришел в музыкальный коллектив Пугачевой. За свою карьеру Николаев написал для Пугачевой огромное количество хитов. Кстати, не так давно он признавался, что так и не смог перейти в разговоре с певицей на «ты». При этом их разница в возрасте составляет всего десять лет.

Добавим, что на праздник к Игорю Николаеву Алла Пугачева пришла в компании своего супруга, юмориста и телеведущего Максима Галкина. Он исполнил вместе со Стасом Михайловым хит «Без тебя». В какой-то момент к ним присоединился и сам юбиляр. Кстати, Николаеву придется еще раз отпраздновать свой день рождения. Теперь уже для «американских друзей». В ближайшее время он полетит в Майами, где живет его дочь от первого брака Юлия. Девушка работает врачом. Ранее композитор говорил, что на празднике в США, в частности, будет его давний друг, музыкант Леонид Агутин, со своей супругой Анжеликой Варум.