Алсу заподозрили в очередной беременности

Накануне певица стала гостьей в одном из столичных салонов красоты. Там она кардинально сменила амплуа.

Исполнительница Алсу опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала новый образ. Яркий макияж и уложенные волосы явно были артистке очень к лицу.

«Очнулась после новогодней, зимней, витаминно-дефицитной спячки», — подписала кадры звезда.

Алсу также поблагодарила косметолога, который сделал ей уход лица. Она призналась, что действительно видит разницу.

К слову, и поклонники нашли некоторые отличия. Они обнаружили у певицы округлившийся живот. Конечно, фанатки первым делом предположили, что светская львица беременна.

Сама Алсу никаких комментариев на этот счет не дала. Но, скорее всего, это не интересное положение, а всего-навсего неудачно выбранная поза.