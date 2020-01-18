НОВОСТИ

Принц Уильям поразился сходству с дочерью

Внук королевы Елизаветы II вместе со своей супругой уже приступили к выполнению своих королевских обязанностей. Накануне они удостоили визитом общественный центр Брэдфорд.

Принц Уильям поразился сходству с дочерью
Принц Уильям. Фото: Global Look Press

Конечно, для работников центра появление принца Уильяма и Кейт Миддлтон стало знаковым событием. Поэтому они приложили максимальное количество усилий, чтобы встретить супругов со всеми почестями.

Так, один из лучших кондитеров испек капкейки с пышной шапкой из крема. Удивительно, но художнику удалось даже сделать изображения членов королевской семьи на них. Его работа потрясла герцога и герцогиню Кембриджских.

На одном из пирожных принц Уильям был запечатлен в 10-летнем возрасте. Но, на удивление, он себя не узнал.

«Это я? Или Шарлотта? Все-таки я? Невероятно, ну просто вылитая Шарлотта!» — воскликнул пораженный муж Кейт.

Кондитера такая бурная реакция приятно удивила. Она решила порадовать внука королевы и упаковала капкейки ему в дорогу. А в своем микроблоге повар от всего сердца поблагодарила супругов за оказанную поддержку и любовь, сообщается на фанатской странице в Twitter.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонПринц УильямПринц Уильям последние новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принц Уильям поразился сходству с дочерью
Интересно?
Поделись с друзьями: