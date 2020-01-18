Принц Уильям поразился сходству с дочерью

Внук королевы Елизаветы II вместе со своей супругой уже приступили к выполнению своих королевских обязанностей. Накануне они удостоили визитом общественный центр Брэдфорд.

Конечно, для работников центра появление принца Уильяма и Кейт Миддлтон стало знаковым событием. Поэтому они приложили максимальное количество усилий, чтобы встретить супругов со всеми почестями.

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Так, один из лучших кондитеров испек капкейки с пышной шапкой из крема. Удивительно, но художнику удалось даже сделать изображения членов королевской семьи на них. Его работа потрясла герцога и герцогиню Кембриджских.

На одном из пирожных принц Уильям был запечатлен в 10-летнем возрасте. Но, на удивление, он себя не узнал.

«Это я? Или Шарлотта? Все-таки я? Невероятно, ну просто вылитая Шарлотта!» — воскликнул пораженный муж Кейт.

Кондитера такая бурная реакция приятно удивила. Она решила порадовать внука королевы и упаковала капкейки ему в дорогу. А в своем микроблоге повар от всего сердца поблагодарила супругов за оказанную поддержку и любовь, сообщается на фанатской странице в Twitter.