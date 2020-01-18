Гарри и Меган избавились от персонала в своем доме в Британии

После поступка Сассексов поползли слухи, что супруги не планируют возвращаться в Соединенное Королевство.

Герцоги Сассекские Меган и Гарри, не так давно заявившие о своем желании покинуть пенаты королевы Елизаветы, внезапно уволили весь персонал своего дома в Британии. Сразу после этого решения в народе поползли слухи, что внук Елизаветы и его жена и вовсе не планируют возвращаться в Соединенное Королевство.

Инсайдеры рассказали The Sun, что резиденция Фрогмор-хаус практически опустела после того, как Гарри освободил всю прислугу от ее полномочий. Из тех, кто продолжает работать на принца, остались лишь уборщик, управляющий домом — они по обыкновению составляют основной «костяк» сотрудников. Шеф-повара, охрана и другие люди получат персональную возможность от королевского дворца для поиска новой занятости.

«Для людей подобный поворот событий был действительно шокирующим. Они с гордостью рассказывали друзьям и знакомым, что работают во Фрогморе», — говорят знающие люди.

Отметим, что на днях принц Гарри отказался отвечать на вопросы журналистов о своем будущем с Меган в Канаде. Репортеры решили уточнить у Сассекса его дальнейшие планы на розыгрыше Кубка мира по регби, но внук королевы предпочел тактично отказаться от разговора об этом.