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Гарри и Меган избавились от персонала в своем доме в Британии

После поступка Сассексов поползли слухи, что супруги не планируют возвращаться в Соединенное Королевство.

Гарри и Меган избавились от персонала в своем доме в Британии
Гарри и Меган/Фото: https://www.instagram.com/p/B2EhDShllG6/

Герцоги Сассекские Меган и Гарри, не так давно заявившие о своем желании покинуть пенаты королевы Елизаветы, внезапно уволили весь персонал своего дома в Британии. Сразу после этого решения в народе поползли слухи, что внук Елизаветы и его жена и вовсе не планируют возвращаться в Соединенное Королевство.

Инсайдеры рассказали The Sun, что резиденция Фрогмор-хаус практически опустела после того, как Гарри освободил всю прислугу от ее полномочий. Из тех, кто продолжает работать на принца, остались лишь уборщик, управляющий домом — они по обыкновению составляют основной «костяк» сотрудников. Шеф-повара, охрана и другие люди получат персональную возможность от королевского дворца для поиска новой занятости.

«Для людей подобный поворот событий был действительно шокирующим. Они с гордостью рассказывали друзьям и знакомым, что работают во Фрогморе», — говорят знающие люди.

Отметим, что на днях принц Гарри отказался отвечать на вопросы журналистов о своем будущем с Меган в Канаде. Репортеры решили уточнить у Сассекса его дальнейшие планы на розыгрыше Кубка мира по регби, но внук королевы предпочел тактично отказаться от разговора об этом.

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Гарри и Меган избавились от персонала в своем доме в Британии
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