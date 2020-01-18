Анастасия Волочкова рассказала, за что она благодарна Игорю Николаеву

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram тепло поздравила своего друга и товарища, композитора Игоря Николаева, с шестидесятилетием. Балерина не могла пройти мимо этого события. Именно Николаев написал знаковую для танцовщицы композицию «Балерина».

«Дорогой Игорь, я хочу просто поздравить тебя с днем рождения. Сказать огромные слова благодарности за твою песню «Балерина». Это действительно путеводная песня моей жизни. Даже мой кот Лаки с кухни тебя поздравляет. Будь счастлив. Пусть тебя окружают лучшие люди. И пусть все знают, что у тебя есть такой друг, как я», — заявила Анастасия Волочкова.

больше по теме Галкин в компании Стаса Михайлова повеселился на дне рождения Игоря Николаева Юморист спел вместе с музыкантом композицию «Без тебя».

Отметим, что последние несколько недель Анастасия Волочкова провела в Таиланде в обществе своего любимого мужчины. Звезда пока не раскрывает его личность. Поклонники теряются в догадках, с кем роман у балерины.

Кстати, во время посещения Таиланда звезда на несколько дней уезжала на некий необитаемый остров. Как она говорила, только там она может побыть с любимым человеком вдали от посторонних глаз.