Галкин в компании Стаса Михайлова повеселился на дне рождения Игоря Николаева

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал видеозапись. На кадрах можно увидеть, как он в обществе музыканта Стаса Михайлова поет его композицию «Без тебя». В какой-то момент к звездам присоединяется Игорь Николаев. Видеозапись была сделана на шестидесятилетии певца и композитора.

Любопытно, что в какой-то момент Стас Михайлов спросил Галкина, кому он посвящает эти трогательные строчки. Впрочем, телеведущий предпочел не отвечать на этот вопрос. Далее на видеозаписи можно увидеть музыканта Владимира Преснякова. Он также порадовал юбиляра одной из своих композиций.

Ранее Игорь Николаев рассказывал, что будет дважды отмечать день рождения. Сначала в России в обществе своих друзей. Затем торжество переместится в США. Как известно, в этой стране живет его дочь Юлия от первого брака. Кстати, с первой супругой, как говорил композитор, он сейчас не поддерживает отношений.

Музыкант Игорь Николаев считается одним из самых ярких композиторов в нашей стране. Он уже много лет дружит с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Их творческий союз длится с далекого 1979 года.